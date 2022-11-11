Военное обозрение

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Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по военным и критически важным объектам киевского режима

Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по военным и критически важным объектам киевского режима

Губернатор подконтрольной Киеву Винницкой области Сергей Борзов сообщил в своем Телеграм-канале, что сегодня ночью был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры.

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