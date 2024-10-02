Прокурор запросил пять лет "строгача" посреднику в даче взятки по делу Шеломенцева

Также обвинитель попросил судью оштрафовать Сергея Щукина на 20 млн рублей Прокурор попросил приговорить к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, сообщает корреспондент amic.