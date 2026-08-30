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Аргументы недели

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Открылась выставка трёх поколений мастеров русского искусства

Открылась выставка трёх поколений мастеров русского искусства

20 августа во Дворце культуры городского округа Жуковский состоялось торжественное открытие выставки «Шиловы.

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