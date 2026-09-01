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Анализ выявил неожиданные уязвимости энергосетей и киберфизических систем

Анализ выявил неожиданные уязвимости энергосетей и киберфизических систем

Новый математический метод анализа взаимосвязанных сетей выявил скрытые точки уязвимости в энергосетях и других киберфизических системах — инфраструктуре, где физические и цифровые компоненты жёстко взаимозависимы.

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