Решетников прогнозирует снижение инвестиций в российскую экономику в 2026 году

Инвестиции в российскую экономику в 2026 году снизятся, но останутся на высоком уровне, сообщил Максим Решетников.
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