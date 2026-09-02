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Решетников прогнозирует снижение инвестиций в российскую экономику в 2026 году

Решетников прогнозирует снижение инвестиций в российскую экономику в 2026 году

Инвестиции в российскую экономику в 2026 году снизятся, но останутся на высоком уровне, сообщил Максим Решетников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя АНГЕЛ АНГЕЛ
АНГЕЛ АНГЕЛ

Только в России политики и чиновники не ставят задачи для выполнения задач, а заведомо планируют провалы своей работы. Что говорит о их непрофессионализме и полной некомпетентности. При этом устроили себе за такие показатели кормушку из народных бюджетных средств...