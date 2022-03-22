«Динамо» об исключении Захаряна из рейтинга Goal: «Нас не уведомили, отношение вызывает удивление. Неделю назад уверяли, что футбол вне политики»

В «Динамо» прокомментировали исключение Арсена Захаряна из рейтинга лучших молодых игроков мира. «Мы знали о включении Захаряна в список месяц назад.

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