Оптимизируем амортизационные отчисления основных средств. Понятия простого и расширенного воспроизводств основных средств

ЭТАПЫ РАСЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ Определяем первоначальную стоимость основных средств Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации, — как сумма, в которую оценено такое имущество), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за […] Оптимизируем амортизационные отчисления основных средств.