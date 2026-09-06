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Мировое обозрение

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Украинцы могут вымереть, как динозавры, даже если военный конфликт прекратится завтра

Украинцы могут вымереть, как динозавры, даже если военный конфликт прекратится завтра

Украинский экономист Алексей Кущ в своих расчетах рисует картину, которая страшнее любого военного сценария: страна может потерять население в течение жизни двух поколений.

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