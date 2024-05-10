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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс-старший на «Дакаре» будет выступать за «Форд»

Сайнс-старший подписал контракт с «Фордом». Двукратный чемпион WRC и четырехкратный победитель ралли-рейда «Дакар» на этапе 2025 года будет представлять «Форд» в зачете внедорожников.

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