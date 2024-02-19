Электромонтеры из Приангарья помогают восстанавливать электросети в Кировске

Специалисты «Облкоммунэнерго» работают в городе Кировске Луганской Народной Республики. Они проводят аварийно-восстановительные работы на сетях, а также выезжают на заявки от жителей связанные с отключением электроэнергии.
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