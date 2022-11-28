Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Матч ТВ» показал игры России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя. «Телеспорт» оценил потери в 1,5-2 млн евро («Ведомости»)

Между «Матч ТВ» и «Телеспортом» возник спор из-за показа матчей сборной России. Как пишут «Ведомости», телеканал показал товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном без разрешения правообладателя.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх