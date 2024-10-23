Минобороны России через суд требует от разработчика снарядов 29,3 млн

Константин Самарин

Интересно, по каким критериям Арбитражный суд Москвы будет оценивать эффективность работы НИМИ? Для этого нужно исследовать результаты новаций, которые внесены в разработку оружия. Гражданский судья в этом компетентен? Или все решения будут приняты по результатам словесных баталый между представителями МО и НИМИ?