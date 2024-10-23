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Минобороны России через суд требует от разработчика снарядов 29,3 млн

Минобороны России через суд требует от разработчика снарядов 29,3 млн

Ведомство подало иски к предприятию из-за работ, которые МО признало неудовлетворительными.Минобороны России требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им.

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Комментарии
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Константин Самарин
Интересно, по каким критериям Арбитражный суд Москвы будет оценивать эффективность работы НИМИ? Для этого нужно исследовать результаты новаций, которые внесены в разработку оружия. Гражданский судья в этом компетентен? Или все решения будут приняты по результатам словесных баталый между представителями МО и НИМИ?
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