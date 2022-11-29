Страна и люди

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В шесть часов вечера после войны

В шесть часов вечера после войны

Почти каждый день я слышу вопросы о том, сколько же будет продолжаться это топтание на месте. Сколько мы ещё будем рассказывать о боях в Артемовске, высадках украинских ДРГ на левый берег Днепра на юге, о подготовке к обороне устья Днепра и прочее.

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