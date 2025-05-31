Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Они зажрались за счёт Родины! Хищение миллиарда, предназначенного для фронта. Арестован экс-заместитель главы Росстандарта

Они зажрались за счёт Родины! Хищение миллиарда, предназначенного для фронта. Арестован экс-заместитель главы Росстандарта

ИА "Русский ГУП Продакшн" Фото из открытого источника Как стало известно, сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГВСУ СК России проведены масштабные обыски у руководителей и собственников трёх подшипниковых заводов: ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь» - по факту хищения свыше 1 млрд рублей из средств государственного оборонного заказа.

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