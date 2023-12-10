История и археология: Какая свадьба в в дореволюционной Россиисчиталась «воровской», а какая - «добропорядочной»

В современном мире отношение к браку и семье претерпело значительных изменений. Чтобы узаконить свои отношения, молодым достаточно просто подать заявление в ЗАГС, и уже через месяц пара может стать мужем и женой.
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