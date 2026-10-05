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Чемпион мира и Европы обратился к Роналду: «Эго было твоей силой, а теперь стало главным врагом»

Чемпион мира и Европы обратился к Роналду: «Эго было твоей силой, а теперь стало главным врагом»

Бывший защитник «Баварии», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду в национальной команде Португалии, призвав легендарного бомбардира принять свой возраст.

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