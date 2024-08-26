Суд удовлетворил иск “Транснефти” к “Роснефти” почти на 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск “Транснефти”, требовавшей взыскать с “Роснефти” около 4,8 млрд рублей долга по договору, касающемуся строительства второй ветки трубопровода Тихорецк - Туапсе в Краснодарском крае, сообщают РИА Новости.
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