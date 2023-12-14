Молодые актеры прочитали стенограмму худсовета 1945 года по приему фильма «Сильва»

На театральной платформе «Ельцин-Центра» в рамках Международного фестиваля киношкол «Кинопроба» представили эскиз спектакля «Худсовет» в постановке Дмитрия Лимбоса о том, как принимали фильм лауреата Сталинской премии Александра Ивановского по оперетте Имре Кальмана «Сильва».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии