Молодые актеры прочитали стенограмму худсовета 1945 года по приему фильма «Сильва»

На театральной платформе «Ельцин-Центра» в рамках Международного фестиваля киношкол «Кинопроба» представили эскиз спектакля «Худсовет» в постановке Дмитрия Лимбоса о том, как принимали фильм лауреата Сталинской премии Александра Ивановского по оперетте Имре Кальмана «Сильва».