Режиссер Кустурица рассказал о желании снять «модельную» версию «Преступления и наказания»

Югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица дал большое интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он рассказал о создании нового фильма по мотивам культового произведения русского писателя Федора Достоевского.
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