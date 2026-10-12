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ИА Регнум

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Эксперт Бондарь объяснил, как добиться перерасчета за невывезенный мусор

Эксперт Бондарь объяснил, как добиться перерасчета за невывезенный мусор

Если мусор не вывозят в теплую погоду дольше суток, плату можно снизить за каждый день опоздания. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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