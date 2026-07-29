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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Оганезов: «Уверен, «Тенниси» ждет ребрендинг или модернизация сайта. Вброс о закрытии может быть элементом интриги в PR-целях»

Председатель Совета Первого СРО Николай Оганезов прокомментировал новость о приостановке приема ставок БК «Тенниси».

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