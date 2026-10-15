Фото: Ирина Донова / «Татар-информ» В рамках II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ» в Казани прошел брифинг «Спорт как стратегический ресурс: новые горизонты российско-индийского партнерства».
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