Спецдокладчик ООН: Анатомия геноцида в Секторе Газа

Владимир Маслов Вчера Франческа Альбанезе, Специальный докладчик ООН о положении в области прав человека на оккупированных с 1967 года палестинских территориях, опубликовала доклад "Анатомия геноцида" (A/HRC/55/73).
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