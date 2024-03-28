Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Спецдокладчик ООН: Анатомия геноцида в Секторе Газа

Спецдокладчик ООН: Анатомия геноцида в Секторе Газа

Владимир Маслов   Вчера Франческа Альбанезе, Специальный докладчик ООН о положении в области прав человека на оккупированных с 1967 года палестинских территориях,  опубликовала доклад "Анатомия геноцида" (A/HRC/55/73).

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