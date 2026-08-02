Карасин прогнозирует разрешение конфликта с Ираном к 2027 году

Григорий Карасин считает, что конфликт вокруг Ирана может закончиться к началу 2027 года. Дональд Трамп объявил о переговорах между США и Ираном, нацеленных на открытие Ормузского пролива, в то время как Иран предложил собственное решение ситуации.
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