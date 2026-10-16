Международное энергетическое агентство договорилось ускорить высвобождение оставшихся стратегических нефтяных резервов, включая более 20 млн баррелей дизельного топлива.
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