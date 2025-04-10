59-летняя Брук Шилдс восхитила фанатов фигурой в бикини

Американская актриса Брук Шилдс показала фото с отдыха на Багамах и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).