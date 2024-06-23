Превратить «однушку» в «двушку»? Можно! 10 классных примеров

В такой ситуации без перепланировки не обойтись, зато результат потрясающий. Квартира 20 кв.м в Москве Дизайнеры студии «Уютная квартира» использовали целый арсенал средств для борьбы с теснотой в этой небольшой квартире гостиничного типа, но особых слов заслуживают два решения: одно функциональное, а другое — декоративное.