Синнер о победе в первом матче на итоговом: «Играю этот турнир для Маттео, потому что он больше меня заслужил здесь выступить»

20-летний Янник Синнер, на итоговом турнире заменивший травмированного Маттео Берреттини, прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем (6:2, 6:2).

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