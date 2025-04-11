Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину, как послевоенный Берлин

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог предложил разделить Украину на зоны влияния, аналогично тому, как это произошло с Берлином и Германией после Второй мировой войны.