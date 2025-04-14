NASA и Роскосмос продлили соглашение о совместных полётах на МКС до 2027 года

NASA и Роскосмос официально расширили действие соглашения о взаимной интеграции экипажей на МКС. Договор, рассчитанный до 2027 года, позволяет астронавтам летать на российских кораблях «Союз», а космонавтам — на американских коммерческих аппаратах.
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