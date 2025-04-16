Миляев о налёте БПЛА в Тульской области: Проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении атаки БПЛА утром 16 апреля. "Ранним утром дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА.
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