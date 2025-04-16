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Миляев о налёте БПЛА в Тульской области: Проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки

Миляев о налёте БПЛА в Тульской области: Проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об отражении атаки БПЛА утром 16 апреля. &quot;Ранним утром дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА.

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