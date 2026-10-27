Границы обычно выглядят просто. Река, горный хребет, прямая линия на карте. Но иногда карта врёт, а реальность оказывается сложнее любого чертежа.
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