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Политика как она есть

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Заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт умер на 74-м году жизни

Заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт умер на 74-м году жизни

В возрасте 73 лет ушел из жизни заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт. Об этом сообщила Областная клиническая больница №1, в которой мужчина проработал более 30 лет, на странице в соцсети «ВКонтакте».

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