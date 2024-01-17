Устояли перед санкциями и развиваются: что происходит в нефтяной отрасли России Татьяна АрестоваРоссия, столкнувшись с санкциями и ограничениями со стороны Запада, продемонстрировала впечатляющую технологическую независимость в энергетической сфере.
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