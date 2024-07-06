Университет имени Бунина в Липецкой области получит 100 млн рублей на аграриев

Неделю назад в социальных сетях появилась информация о том, что написано коллективное обращение сотрудников Елецкого государственного университета имени Бунина в связи с многочисленными нарушениями, которые якобы имеют место в вузе.
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