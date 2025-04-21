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Российские школьники примут участие в 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая пройдет в Бразилии

Российские школьники примут участие в 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая пройдет в Бразилии

С 5 по 12 мая 2025 года в бразильском городе Белу-Оризонти состоится 59-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии – одно из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.

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