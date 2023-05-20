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Минобороны РФ заявило об освобождении Артёмовска

Минобороны РФ заявило об освобождении Артёмовска

Российские силы освободили Артёмовск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье. Как российское военное ведомство в своем Telegram-канале, окончательное освобождение города 20 мая стало возможно благодаря наступательным действиям штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке авиации и артиллерии "Южной" группировки войск.

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