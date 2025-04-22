"Северсталь" не выплачивает дивиденды: как выросли инвестиции на 43 млрд рублей?

"Северсталь" отказалась от дивидендов за первый квартал 2025 года из-за рыночной неопределённости. Генеральный директор Шевелев отметил рост инвестиций в 2,4 раза до 43,591 млрд рублей и ожидает улучшение финансовых показателей в следующем квартале.
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