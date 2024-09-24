Учись, студент! На современных стройках студент может заработать в среднем 80 тысяч рублей

Однако есть сферы, готовые изначально больше платить и активнее повышать зарплатыСервис «Работа.ру» и «СберНПФ» выяснили в своем совместном исследовании*, в каких сферах экономики студентам предлагают наибольшие зарплаты.
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