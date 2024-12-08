Профессор геологии Ян Плаймер о смертельной опасности аферы "Глобальное потепление по вине человека"

Геоэнергетика ИНФО: Если бы мы вдвое сократили количество углекислого газа в атмосфере, на Земле не осталось бы жизни Профессор геолог Ян Плаймер: Около 80 процентов времени атмосфера была богата углекислым газом.
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