Какой сегодня праздник: 12 декабря – День Конституции России

12 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День Конституции Российской Федерации. Этот праздник считается одной из важных памятных дат для государства, ведь именно в этот день в 1993 году на всенародном голосовании была утверждена Конституция РФ.
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