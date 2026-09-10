ЦСКА объявил об отсутствии планов на трансферы до конца окна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не будет приобретать новых футболистов до конца трансферного окна.
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