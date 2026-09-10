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Царьград

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ЦСКА объявил об отсутствии планов на трансферы до конца окна

ЦСКА объявил об отсутствии планов на трансферы до конца окна

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не будет приобретать новых футболистов до конца трансферного окна.

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