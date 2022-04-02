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Сенатор Цеков: Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России

Сенатор Цеков: Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о присоединении к России. Соответствующее заявление сделал член Совета Федерации Сергей Цеков.

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