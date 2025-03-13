Эксперты рассказали о снижении стоимости долгосрочной аренды жилья

Стоимость долгосрочной аренды студий в миллионниках в феврале сократилась на 4,9% за месяц, трехкомнатных квартир — на 2,2% относительно января 2025 года, рассказали «Известиям» аналитики сервиса «Яндекс Аренда», которые провели исследования рынка недвижимости.
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