Эванс отобрал у Верляйна победу в первой гонке Формулы E в Шанхае

Эванс отобрал у Верляйна победу в первой гонке Формулы E в ШанхаеFIA Formula EПилот Jaguar Митч Эванс одержал вторую победу в сезоне Формулы E 2024 года, выиграв субботнюю гонку на Международном автодроме Шанхая.