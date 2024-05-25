Эванс отобрал у Верляйна победу в первой гонке Формулы E в Шанхае

Эванс отобрал у Верляйна победу в первой гонке Формулы E в ШанхаеFIA Formula EПилот Jaguar Митч Эванс одержал вторую победу в сезоне Формулы E 2024 года, выиграв субботнюю гонку на Международном автодроме Шанхая.
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