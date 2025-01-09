"Ведомости": 76 % компаний РФ планируют активно набирать сотрудников в 2025 году

76% российских компаний в 2025 году намерены активно набирать новых сотрудников на фоне крайне высокой текучестью кадров, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на прогноз аналитиков HR-холдинга Ventra, опросивших 900 работодателей из разных сфер бизнеса.