ДНК объяснила, почему европейцы тысячелетиями избегают насекомых в еде

Насекомые — нормальная часть рациона более чем в половине стран мира. ФАО ООН насчитывает 1611 видов съедобных насекомых и активно продвигает их как устойчивый источник белка в условиях роста населения и климатических изменений.
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