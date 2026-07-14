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ДНК объяснила, почему европейцы тысячелетиями избегают насекомых в еде

ДНК объяснила, почему европейцы тысячелетиями избегают насекомых в еде

Насекомые — нормальная часть рациона более чем в половине стран мира. ФАО ООН насчитывает 1611 видов съедобных насекомых и активно продвигает их как устойчивый источник белка в условиях роста населения и климатических изменений.

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