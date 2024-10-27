Фишинговая атака Solana привела к потере $40 000 в токенах BONK и SOL

Недавняя фишинговая атака, нацеленная на пользователя Solana, привела к значительным потерям. По данным Scam Sniffer, платформы Web3 по борьбе с мошенничеством, пользователь Soalna, как сообщается, потерял около $40 000 в токенах BONK и SOL, инцидент произошел 24 октября.