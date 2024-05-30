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Кухня и дом

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Делимся рецептом сочной средиземноморской закуски, которая покорит ваших гостей.

Делимся рецептом сочной средиземноморской закуски, которая покорит ваших гостей.

﻿﻿Аранчини впервые были изготовлены на Сицилии в 9 веке, до того, как она была завоевана арабами. Местные жители познакомились со многими ближневосточными продуктами, такими как рис, цитрусовые и специи, которые позже стали неотъемлемой частью итальянской кухни.

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