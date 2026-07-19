🏞️Под Феодосией спасатели вывели туриста со сложного горного участка Прогуливаясь в горной местности в Коктебеле, мужчина забрёл на сложный участок и не мог сам спуститься.
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🏞️Под Феодосией спасатели вывели туриста со сложного горного участка Прогуливаясь в горной местности в Коктебеле, мужчина забрёл на сложный участок и не мог сам спуститься.